«Ференцварош» заменил Харатина экс-игроком «Эвертона»
Харатин отметился дебютным голом за «Легию»
Украинец открыл счет голам за новый клуб
07:52
Игорь Харатин / фото - Legia
В последние дни трансферного окна украинский хавбек Игорь Харатин сменил «Ференцварош» на польскую «Легию».
В матче девятого тура национального чемпионата полузащитник забил свой дебютный гол за новый клуб в ворота «Ракува».
Игрок вышел в основном составе команды и на 70 минуте смог отличиться, сократив отставание своей команды до одного мяча, но «Легия» все равно проиграла.
Этот матч был для Харатина пятым в футболке польской команды.
Напомним, Руслан Малиновский потрясающим ударом шокировал чемпионов Италии.
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