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Харатин отметился дебютным голом за «Легию»

Украинец открыл счет голам за новый клуб
Футбол Украинские легионеры
07:52
Харатин отметился дебютным голом за «Легию»
Игорь Харатин / фото - Legia

В последние дни трансферного окна украинский хавбек Игорь Харатин сменил «Ференцварош» на польскую «Легию».

В матче девятого тура национального чемпионата полузащитник забил свой дебютный гол за новый клуб в ворота «Ракува».

Игрок вышел в основном составе команды и на 70 минуте смог отличиться, сократив отставание своей команды до одного мяча, но «Легия» все равно проиграла.

Этот матч был для Харатина пятым в футболке польской команды.

Напомним, Руслан Малиновский потрясающим ударом шокировал чемпионов Италии.

Павел Харченко
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