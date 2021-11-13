Франция добыла прямую путевку на ЧМ-2022 в группе Украины, забив 8 мячей Казахстану

Килиан Мбаппе оформил покер

фото - Teller Report

Сборная Франции на своем поле принимала Казахстан в рамках отбора на чемпионат мира 2022.

Уже к 32-й минуте форвард хозяев Килиан Мбаппе записал на свой счет хет-трик.

В начале второго тайма дублем отметился другой нападающий «трехцветных» – Карим Бензема.

После чего по голу забили Адриан Рабьо и Антуан Гризманн, а на последних минутах встречи Мбаппе вколотил восьмой мяч в ворота казахов, который стал для него четвертым в этой игре.

Подопечные Дешама добыли прямую путевку на катарский мундиаль. У Украины же еще остаются шансы занять второе место в этой группе.

Отбор на ЧМ-2022, группа D

Франция – Казахстан 8:0

Голы: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабьо, 75, Гризманн, 84 (пен.).

Франция: Льорис, Кунде, Эрнандес (Лангле, 80), Упамекано, Эрнандес, Канте (Тчуамени, 72), Рабьо, Коман (Павар, 79), Мбаппе (Бен-Йеддер, 88), Гризманн, Бензема (Диаби, 71).

Казахстан: Покатилов, Алип, Марочкин, Быстров (Каиров, 84), Ерланов, Тапалов (Байтана, 68), Тайкенов, Куат, Жарынбетов, Аймбетов (Жаксылыков, 60), Омиртаев (Васильев, 60).

Предупреждения: Омиртаев (51), Бензема (52), Васильев (83).