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Франция добыла прямую путевку на ЧМ-2022 в группе Украины, забив 8 мячей Казахстану

Килиан Мбаппе оформил покер
Футбол Чемпионат мира по футболу
00:16
Франция добыла прямую путевку на ЧМ-2022 в группе Украины, забив 8 мячей Казахстану
фото - Teller Report

Сборная Франции на своем поле принимала Казахстан в рамках отбора на чемпионат мира 2022.

Уже к 32-й минуте форвард хозяев Килиан Мбаппе записал на свой счет хет-трик.

В начале второго тайма дублем отметился другой нападающий «трехцветных» – Карим Бензема.

После чего по голу забили Адриан Рабьо и Антуан Гризманн, а на последних минутах встречи Мбаппе вколотил восьмой мяч в ворота казахов, который стал для него четвертым в этой игре.

Подопечные Дешама добыли прямую путевку на катарский мундиаль. У Украины же еще остаются шансы занять второе место в этой группе.

Отбор на ЧМ-2022, группа D

Франция – Казахстан 8:0

Голы: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабьо, 75, Гризманн, 84 (пен.).

Франция: Льорис, Кунде, Эрнандес (Лангле, 80), Упамекано, Эрнандес, Канте (Тчуамени, 72), Рабьо, Коман (Павар, 79), Мбаппе (Бен-Йеддер, 88), Гризманн, Бензема (Диаби, 71).

Казахстан: Покатилов, Алип, Марочкин, Быстров (Каиров, 84), Ерланов, Тапалов (Байтана, 68), Тайкенов, Куат, Жарынбетов, Аймбетов (Жаксылыков, 60), Омиртаев (Васильев, 60).

Предупреждения: Омиртаев (51), Бензема (52), Васильев (83).

Павел Харченко
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Теги

сборная Франции (футбол) сборная Казахстана (футбол) сборная Украины (футбол)

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