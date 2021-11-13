Босния потеряла шансы на плей-офф. Украине предстоит сыграть против немотированной команды

«Сине-желтым» нужно побеждать и надеяться на поражение финнов от Франции

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фото - УАФ

В матче девятого тура группового этапа отбора на чемпионат мира 2022 сборная Финляндии на выезде обыграла Боснию и Герцеговину (3:1).

Из-за поражения хозяева потеряли какие-либо шансы на выход в плей-офф квалификации мундиаля.

Таким образом, матч против сборной Украины не будет иметь для балканцев никакой турнирной значимости.

«Сине-желтым» для попадания в стыковые матчи нужно обыгрывать Боснию и Герцеговину и ждать потери очков от Финляндии, которая сыграет с Францией.

Турнирная таблица отбора на чемпионат мира 2022.

Напомним, матч с Боснией и Герцеговиной решит, останется ли Петраков у руля сборной.