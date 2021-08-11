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Француз и бразилец покинули «Львов»

Клуб расторг контракты с двумя легионерами
Футбол Украинская Премьер-лига
18:27
Француз и бразилец покинули «Львов»
Рафаэль Сабино / Фото - FootBoom

Два игрока «Львова», защитник Маруан Михуоби и хавбек Рафаэль Сабино, покинули клуб. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

У обоих футболистов еще были действующие контракты. Однако они были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

С сентября 2020 года француз Михуоби провел 18 матчей с одним забитым мячом. На счету бразильца Сабино по два гола и результативных передач в 67 поединках.

Ранее полузащитник «Львова» Альваро предположил, что вспышка коронавируса в команде могла сказаться на физической готовности футболистов.

Сергей Стаднюк
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ФК Львов

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