Игрок «Львова»: «Были проблемы с физическим состоянием, возможно, из-за эпидемии ковида, которая у нас была»
Француз и бразилец покинули «Львов»
Клуб расторг контракты с двумя легионерами
Рафаэль Сабино / Фото - FootBoom
Два игрока «Львова», защитник Маруан Михуоби и хавбек Рафаэль Сабино, покинули клуб. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».
У обоих футболистов еще были действующие контракты. Однако они были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
С сентября 2020 года француз Михуоби провел 18 матчей с одним забитым мячом. На счету бразильца Сабино по два гола и результативных передач в 67 поединках.
Ранее полузащитник «Львова» Альваро предположил, что вспышка коронавируса в команде могла сказаться на физической готовности футболистов.
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