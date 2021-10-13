Французская лига выступила против проведения ЧМ каждые два года

В организации считают, что мировое наследие следует хранить

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Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) на своем официальном сайте выступил с заявлением против проведения чемпионата мира каждые 2 года.

Ранее Арсен Венгер объяснил, для чего нужно проводить чемпионат мира каждые 2 года. «Это решение будет исключительно в интересах FIFA. Это негативно скажется на клубах и национальных чемпионатах, а болельщики потеряют интерес к ним. Чемпионат мира – это мировое наследие, которое необходимо сохранять, а не превращать в банальность».

Ранее Арсен Венгер объяснил, для чего нужно проводить чемпионат мира каждые 2 года.