Чемпионат Франции сократится до 18-ти команд, в следующем сезоне вылетят 4 клуба
Французская лига выступила против проведения ЧМ каждые два года
В организации считают, что мировое наследие следует хранить
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Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) на своем официальном сайте выступил с заявлением против проведения чемпионата мира каждые 2 года.
Ранее Арсен Венгер объяснил, для чего нужно проводить чемпионат мира каждые 2 года.
«Это решение будет исключительно в интересах FIFA. Это негативно скажется на клубах и национальных чемпионатах, а болельщики потеряют интерес к ним.
Чемпионат мира – это мировое наследие, которое необходимо сохранять, а не превращать в банальность».
Ранее Арсен Венгер объяснил, для чего нужно проводить чемпионат мира каждые 2 года.