Фред рассказал, как Роналду ведёт себя на тренировках «МЮ»

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал клубному сайту о том, как проходят тренировки со звездным новичком команды Криштиану Роналду:

Мы знаем, кто такой Криштиану, потому что ему нравится побеждать. Он подталкивает всех нас, поэтому нужно быть всегда на высоте, чтобы играть с ним в одной команде.

Он мотивирует и просит нас побеждать даже на тренировках, но может выиграть игру в одиночку. У него мощная психология и большие цели, поэтому это очень важно.

Вы понимаете разницу, когда смотрите на Криштиану Роналду с мячом и без мяча. В спортзале он очень много работает. Он пришёл и принёс с собой солнце».