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Сульшер раскрыл, кому доверит пробивать пенальти в МЮ после прихода Роналду

В команде сразу два португальских мастера 11-метровых ударов
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:12
Сульшер раскрыл, кому доверит пробивать пенальти в МЮ после прихода Роналду
Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду / фото - 90min

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос о том, кто будет штатным пенальтистом команды после прихода в клуб Криштиану Роналду. Специалиста цитирует портал Goal.

«Я знал, что этот вопрос будет задан, и, конечно же, я побеседовал с ними двумя. У нас есть два игрока, которым я бы всю жизнь доверил бить пенальти. Это будет моё решение. Они двое будут продолжать делать то, что они делают, когда их попросят исполнить пенальти. 

У меня, конечно, был этот разговор, и они знают мою позицию по этому поводу. Они знают, что я решаю, кто будет пробивать пенальти, если мы его получим. Это не вызовет проблем».

В минувших двух сезонах ответственность за исполнение 11-метровых ударов на себя брал Бруну Фернандеш. Но приход Роналду может все изменить, так как 36-летний форвард будет бороться за Золотую бутсу, и вряд ли отдаст исполнение пенальти на откуп хавбеку.

К тому же, в сборной Португалии именно Роналду, а не Бруну бил удары с точки.

Напомним, Сульшер рассказал, когда Роналду выйдет на поле после возвращения в МЮ.

Павел Харченко
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер

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