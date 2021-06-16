Срна: «Приглашаем молодых, амбициозных тренеров, которые усилят «Шахтер»
Футболист «Аякса» отказывается продлевать контракт и хочет уйти в «Шахтер»
Игрок хочет поиграть под руководством Де Дзерби
Лассина Траоре / фото - Africa Top Sports
Форвард «Аякса» Лассина Траоре не принял предложение нового контракта от «Аякса» и покинет клуб этим летом, сообщает журналист Nicolo Schira.
Ранее в СМИ были новости, что игрок ведет переговоры с «Шахтером» и донецкий клуб уже предложил игроку пятилетний контракт.
Агент игрока также подтвердил информацию, о возможном переходе игрока в стан «горняков» и заявил, что уже ездил в Украину на переговоры с украинским клубом.
Предполагаемая сумма трансфера – около 10 миллионов евро.
Напомним, состоялась презентация Роберто Де Дзерби в качестве главного тренера «Шахтера».
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