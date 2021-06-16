Футболист «Аякса» отказывается продлевать контракт и хочет уйти в «Шахтер»

Игрок хочет поиграть под руководством Де Дзерби

Лассина Траоре / фото - Africa Top Sports

Форвард «Аякса» Лассина Траоре не принял предложение нового контракта от «Аякса» и покинет клуб этим летом, сообщает журналист Nicolo Schira.

Ранее в СМИ были новости, что игрок ведет переговоры с «Шахтером» и донецкий клуб уже предложил игроку пятилетний контракт.

Агент игрока также подтвердил информацию, о возможном переходе игрока в стан «горняков» и заявил, что уже ездил в Украину на переговоры с украинским клубом.

Предполагаемая сумма трансфера – около 10 миллионов евро.

Напомним, состоялась презентация Роберто Де Дзерби в качестве главного тренера «Шахтера».