Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Футболист «Аякса» отказывается продлевать контракт и хочет уйти в «Шахтер»

Игрок хочет поиграть под руководством Де Дзерби
Футбол ЕВРО-2020
12:55
Футболист «Аякса» отказывается продлевать контракт и хочет уйти в «Шахтер»
Лассина Траоре / фото - Africa Top Sports

Форвард «Аякса» Лассина Траоре не принял предложение нового контракта от «Аякса» и покинет клуб этим летом, сообщает журналист Nicolo Schira.

Ранее в СМИ были новости, что игрок ведет переговоры с «Шахтером» и донецкий клуб уже предложил игроку пятилетний контракт.

Агент игрока также подтвердил информацию, о возможном переходе игрока в стан «горняков» и заявил, что уже ездил в Украину на переговоры с украинским клубом.

Предполагаемая сумма трансфера – около 10 миллионов евро.

Напомним, состоялась презентация Роберто Де Дзерби в качестве главного тренера «Шахтера».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Аякс Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

УПЛ утвердила место проведения матча за Суперкубок Украины
УПЛ утвердила место проведения матча за Суперкубок Украины
Футбол Суперкубок Украины
10:25
«Шахтер» представил Де Дзерби
«Шахтер» представил Де Дзерби
Футбол Украинская Премьер-лига
10:15
Де Дзерби: «У «Шахтера» есть все, чтобы провести великолепный сезон»
Де Дзерби: «У «Шахтера» есть все, чтобы провести великолепный сезон»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 июня 22:50
«Арсенал» предложит «Шахтеру» 20 миллионов евро за Соломона
«Арсенал» предложит «Шахтеру» 20 миллионов евро за Соломона
Футбол Украинская Премьер-лига
15 июня 22:05
Де Дзерби: «Когда Луческу работал в Италии, я ходил на каждый матч на фанатский сектор»
Де Дзерби: «Когда Луческу работал в Италии, я ходил на каждый матч на фанатский сектор»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 июня 21:55
Опубликован календарь УПЛ на новый сезон. «Динамо» и «Шахтер» впервые сыграют между собой в октябре
Опубликован календарь УПЛ на новый сезон. «Динамо» и «Шахтер» впервые сыграют между собой в октябре
Футбол Украинская Премьер-лига
15 июня 16:50

Новости: Футбол

Палкин: «Еще два месяца назад обсуждали с Де Дзерби вопрос усиления»
Палкин: «Еще два месяца назад обсуждали с Де Дзерби вопрос усиления»
Украинская Премьер-лига
13:38
Денисов: «Показали характер, бились, несмотря на то, что летели 0:2»
Денисов: «Показали характер, бились, несмотря на то, что летели 0:2»
ЕВРО-2020
13:20
Кривцов: «На Евро нет слабых команд. Недооценки быть не должно»
Кривцов: «На Евро нет слабых команд. Недооценки быть не должно»
Сборная Украины
13:19
«Тоттенхэм» в течение дня официально объявит о назначении Фонсеки
«Тоттенхэм» в течение дня официально объявит о назначении Фонсеки
Премьер-Лига (Англия)
12:57
Футболист «Аякса» отказывается продлевать контракт и хочет уйти в «Шахтер»
Футболист «Аякса» отказывается продлевать контракт и хочет уйти в «Шахтер»
ЕВРО-2020
12:55
Стороженко: «Замена «Металлиста 1925» на «Металл» в УПЛ? Это какая-то ерунда»
Стороженко: «Замена «Металлиста 1925» на «Металл» в УПЛ? Это какая-то ерунда»
Украинская Премьер-лига
12:41
Экс-футболист сборной Украины: «Если не включим скорости, то не обыграем Северную Македонию»
Экс-футболист сборной Украины: «Если не включим скорости, то не обыграем Северную Македонию»
ЕВРО-2020
12:33
Источник: «Металл» заменит «Металлист 1925» в УПЛ
Источник: «Металл» заменит «Металлист 1925» в УПЛ
Украинская Премьер-лига
12:23
Яремчук: «Моя мечта – выйти из группы»
Яремчук: «Моя мечта – выйти из группы»
ЕВРО-2020
12:22
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
7
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
18 июня 00:30
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
18 июня 10:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00