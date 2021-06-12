Футболисты сборной Хорватии не будут становиться на колено перед матчами Евро

И это уже не первая сборная, принимающая такое решение

Сборная Хорватии / фото - Total Croatia

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал BBC, что его национальная команда не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020:

«Наша позиция такова: мы не будем вставать на колено. Никакой особой причины для такого решения нет. Мы просто обсудили это внутри команды и решили не вставать на колено, но это не значит, что мы за расизм или поддерживаем дискриминацию в футболе. Естественно, мы не поддерживаем эти явления, но мы не считаем, что такой жест помогает решить вопрос. Есть много других способов борьбы с расизмом».

На групповом этапе хорватам предстоит встретиться со сборнымАнглии, Чехии и Шотландии.

Напомним, ранее шотландцы также заявили, что не будут преклонять колено перед матчами.