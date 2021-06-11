Футболисты сборной Шотландии не будут вставать на колено перед матчами

Но игроки все равно поддерживают акцию

Сборная Шотландии / фото - Sky Sports

Игроки национальной сборной Шотландии заявили, что не будут ставать на колено перед матчами Евро-2020.

Капитан сборной Эндрю Робертсон рассказал The Guardian , что они так же привержены делу искоренения дискриминации по расовому признаку, но перед стартовым свистком они будут стоять:

«Важно, чтобы мы продолжали заниматься проблемой расизма и говорить о необходимости менять мировоззрение людей и их поведение».

На групповом этапе Евро-2020 шотландцам предстоит встретиться со сборными Хорватии, Чехии и Англии.

Напомним, Харри Кейн заявил о необходимости продолжать акцию Black Lives Matter.