Гризманн тренировался вне общей группы перед стартом Евро-2020
Футболисты сборной Шотландии не будут вставать на колено перед матчами
Но игроки все равно поддерживают акцию
Сборная Шотландии / фото - Sky Sports
Игроки национальной сборной Шотландии заявили, что не будут ставать на колено перед матчами Евро-2020.
Капитан сборной Эндрю Робертсон рассказал The Guardian , что они так же привержены делу искоренения дискриминации по расовому признаку, но перед стартовым свистком они будут стоять:
«Важно, чтобы мы продолжали заниматься проблемой расизма и говорить о необходимости менять мировоззрение людей и их поведение».
На групповом этапе Евро-2020 шотландцам предстоит встретиться со сборными Хорватии, Чехии и Англии.
Напомним, Харри Кейн заявил о необходимости продолжать акцию Black Lives Matter.
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