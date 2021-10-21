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Футбольная импотенция. От игры «Динамо» в матче с «Барселоной» хочется материться

Киевляне не навязали борьбу слабейшей версии «сине-гранатовых» в 21-м веке
Футбол Лига чемпионов UEFA
01:16
Футбольная импотенция. От игры «Динамо» в матче с «Барселоной» хочется материться Послесловие
Мирча Луческу / Фото: пресс-служба Динамо

Киевское «Динамо» провело третий матч в групповом раунде Лиги чемпионов – в 3-м туре уступили «Барселоне» (0:1) на «Камп Ноу». Если учитывать только счет, то, кажется, что все не так уж и плохо. Это не разгром, у нас есть ответный матч в Киеве, а «Барселона» все же сильнее «Динамо», в каком бы состоянии она не была.

Тем не менее, этот матч оставил худшие впечатления от игры «Динамо» в этом сезоне. И вот почему.

У «Динамо» не было кадровых проблем перед матчем

Впервые за долгое время у «Динамо» не было проблем с составом перед матчем – Луческу имел широкий выбор в кадровом плане. Был доступен румынскому тренеру даже Эрик Рамирес, который лишь раз выходил в основе киевлян в этом сезоне. Кроме того, оправились после повреждений Буяльский, Миколенко и Шапаренко.

Стартовый состав «Динамо» на матч с «Барселоной» (справа)

Стартовый состав «Динамо» на матч был оптимальным, вышли практически все сильнейшие. И на скамейке запасных было потенциальное усиление атакующей линии – Витиньо, Гармаш, Рамирес и Шкурин. Киевляне имели неплохую глубину состава перед игрой с «Барсой».

Но даже это не помогло – действующий чемпион Украины провалил игру.

Эта «Барселона» – слабейшая в 21-м веке

Когда, как не сейчас, отбирать очки у этой «Барселоны»? У «Барселоны», которая до матча с «Динамо» располагалась ниже киевлян в турнирной таблице группы в Лиге чемпионов – 0 очков, 0 побед, 0 забитых мячей. «Барселона», которая проиграла два стартовых матча, пропустив 6 голов от «Бенфики» и «Баварии».

У «Барселоны», которую штормит после ухода Месси. Проблемы у клуба сейчас не только в игровом компоненте, «Барселона находится в организационном, да еще и в финансовом кризисе. Эта «Барселона» – слабейшая за последние лет 20, команду не критикует только ленивый. И даже аутсайдеры Примеры оказывают серьезное сопротивление подопечным Кумана (к примеру, «Кадис» и «Гранада» отобрали очки у «сине-гранатовых» в этом сезоне).

Когда нам отбирать очки у «Барселоны», если не в такой момент?

«Динамо» сыграло очень трусливо и несуразно

Оптимизма перед матчем было много. Как мы уже поняли, для удачного результата перед матчем сошлись все факторы. Оптимальная форма «Динамо», отсутствие кадровых проблем у киевлян и ужасная форма «Барселоны».

Но такой трусливой игры от «Динамо» мы просто не могли ожидать. Все условия в начале матча были для «Динамо» идеальны – ведь именно киевляне находились в более выгодной позиции перед стартовым свистком, нежели «Барселона». И было очевидно, что «Барселона» будет атаковать и бежать вперед. А это идеальный вариант для того, чтобы играть в любимый футбол Луческу времен «Динамо». Можно было регулярно ловить «Барсу» на контратаках. «Барсу», которая сейчас очень хлипкая в защите.

Но даже в таких условиях «Динамо» умудрилось сыграть плохо. Киевляне за весь матч не нанесли ни одного удара в створ ворот «Барселоны» (всего – 3 удара за матч, все они были заблокированы). «Динамо» удалось провести за всю игру лишь одну осмысленную контратаку – в начале матча, когда выбегали 3 в 2, но и тогда запороли момент.

Единственная перспективная контратака «Динамо» за весь матч

О позиционных атаках даже вспомнить не будем, ни одной такой толковой за 90 минут в исполнении киевлян мы не увидели. «Динамо» начало вжиматься в свою штрафную площадку уже в середине первого тайма. «Динамо» в оптимальном составе начало делать это против кризисной «Барселоны» уже после 20-й (!!!) минуты. Разве таким способом можно достичь результата?

«Барселона» играла вальяжно, не форсировала события, и даже в таких условиях забила «Динамо», когда киевляне превратились в условный «Ингулец» против «Шахтера» в рядовом матче УПЛ. Команда Луческу же элементарно не могла связать нескольких осмысленных передач. «Динамо» в этой встрече – без рисунка игры, с максимумом брака, с игрой на отбой уже в первом тайме, с дрожащими коленками лишь от одного имени соперника (даже несмотря на то, что «Барселона» уже далеко не та). От такого зрелища становится больно.

Недавние лидеры «Динамо» деградировали

Еще один важный момент – все футболисты, которых мы считаем лидерами «Динамо», сыграли в этом матче просто никак, Не плохо, но никак.

Да и в целом «лидеры» «Динамо» являются таковыми только на уровне матчей УПЛ. Уже давно Цыганков, Миколенко и Сидорчук в больших матчах либо вредят команде, либо просто сникают. 25-ти миллионный Цыганков – невидимка в матчах «Динамо» против топ-соперников. Сидорчук, который должен быть связующим звеном между защитой и атакой, не может отдать передачи вперед, а просто выбивает его в аут, или куда попало. А Миколенко, кажется, просто остановился в развитии. Это уже не тот Миколенко, который не давал жизни Роналду в 2019-м в отборе на Евро-2020.

К сожалению, даже моторы команды Буяльский и Шапаренко в этой игре куда-то исчезли.

В группе у киевлян все печально, как и у «Шахтера»

Смотрим на наш квартет, куда смотреть, если честно, не хочется.

У «Динамо» все очень сложно. Главные конкуренты киевлян сейчас – «Бенфика» и «Барселона». Чисто теоретически – киевлян под силу бороться и с одними, и со вторыми. Но на практике сложно что-то предугадать. Особенную безнадегу вызывает игра «Динамо» против «Барселоны», Пожалуй, худшая игра команды в этом сезоне.

«Динамо» действительно обнадеживало перед встречей, ведь абсолютно все факторы были за хороший результат для «бело-синих» против каталонской команды. Форма соперника, более выгодное положение в группе, отсутствие кадровых проблем, возможность играть в удобной для себя манере. Но трусливый стиль игры все перечеркнул. И значительно уменьшил шансы на позитивный исход для «Динамо» в этой группе. Даже на 3-е место.

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Барселона (футбол)

Комментарии 2

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21 октября 2021г. 05:17
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