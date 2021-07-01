Футбольный агент: «Хочу, чтобы в полуфинале Евро-2020 встретились Украина и Чехия»
Футбольный агент Вячеслав Заховайло в своем Facebook прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.
«Послесловие к матчу Швеция – Украина. Страсти улеглись, и теперь можно осознать важность и ценность этой победы для каждого украинца.
В Европе эту победу воспринимают как огромный труд и волю к победе украинской сборной. Читаю отзывы болельщиков, некоторые считают, что нам повезло. Нет, ребята, за каждым везением стоит титанический труд игроков и тренеров.
Мы стоим в шаге от новой истории украинского футбола. Мы должны все – и болельщики, и команда – сплотится вокруг нашей цели. Выйти в матче против англичан как на последний бой. Всё в наших руках.
Моя скромная мечта? Хочу, чтобы в полуфинале встретились Украина – Чешская Республика. Слава Украине! Героям слава!»
Напомним, 3-го июля Украина сыграет с Англией в Риме в 1/4 финала Евро-2020. Команда Андрея Шевченко уже прибыла в Италию.
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