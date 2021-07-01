Футбольный агент: «Хочу, чтобы в полуфинале Евро-2020 встретились Украина и Чехия»

Вячеслав Заховайло / Фото: Twitter

Футбольный агент Вячеслав Заховайло в своем Facebook прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.

В Европе эту победу воспринимают как огромный труд и волю к победе украинской сборной. Читаю отзывы болельщиков, некоторые считают, что нам повезло. Нет, ребята, за каждым везением стоит титанический труд игроков и тренеров.

Мы стоим в шаге от новой истории украинского футбола. Мы должны все – и болельщики, и команда – сплотится вокруг нашей цели. Выйти в матче против англичан как на последний бой. Всё в наших руках.

Моя скромная мечта? Хочу, чтобы в полуфинале встретились Украина – Чешская Республика. Слава Украине! Героям слава!»