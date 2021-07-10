Футбольный агент: «Милевский – переписан. Все знают, что он 1983-го года»

Артем Милевский / Фото: Twitter

Футбольный агент Деннис Лахтер рассказал, что Артем Милевский на самом деле старше своего официального возраста. Официально Милевский 1985 года рождения, ему – 36 лет.

С подделкой документов там была очень знаковая история. Он уже был заигран за молодежку Беларуси, потом волшебным образом ему поменяли футбольное гражданство, и он оказался в знаменитой сборной солянке, которую Павел Яковенко и братья Суркисы собирали по всему Союзу.

Я не знаю, кто конкретно его переписал, но все знают, что он 1983 года рождения.

У Милевского было реальное предложение от «Порту», это было после чемпионата мира-2005 U-20 в Голландии. Его хотел «Порту», но тогда уехать было невозможно – с ним продлили контракт, через год он реально заиграл.

Здесь нужно поблагодарить и Милю, и Сашу Алиева, и Юрия Семина, который пришел и получил от Суркиса полный карт-бланш».