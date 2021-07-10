Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 1
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Футбольный агент: «Милевский – переписан. Все знают, что он 1983-го года»

Лахтер утверждает, что форвард на самом деле старше своего официального возраста
Футбол Украинская Премьер-лига
13:23
Футбольный агент: «Милевский – переписан. Все знают, что он 1983-го года»
Артем Милевский / Фото: Twitter

Футбольный агент Деннис Лахтер рассказал, что Артем Милевский на самом деле старше своего официального возраста. Официально Милевский 1985 года рождения, ему – 36 лет.

«Миля – это моя боль. Наверное, он не уехал в Европу из-за социума, не тех друзей выбирал. Там не только был Александр Алиев. Думаю, он себя немножко переоценил. Бог ему дал вагон здоровья, все знают, что Миля – кошеный, на два года мазаный, он 1983 г.р.

С подделкой документов там была очень знаковая история. Он уже был заигран за молодежку Беларуси, потом волшебным образом ему поменяли футбольное гражданство, и он оказался в знаменитой сборной солянке, которую Павел Яковенко и братья Суркисы собирали по всему Союзу.

Я не знаю, кто конкретно его переписал, но все знают, что он 1983 года рождения.

У Милевского было реальное предложение от «Порту», это было после чемпионата мира-2005 U-20 в Голландии. Его хотел «Порту», но тогда уехать было невозможно – с ним продлили контракт, через год он реально заиграл.

Здесь нужно поблагодарить и Милю, и Сашу Алиева, и Юрия Семина, который пришел и получил от Суркиса полный карт-бланш».


Ранее стало известно, что агент Милевского не смог найти Артему клуб в Украине.

Источник: Eurosport Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артем Милевский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Милевский – об отказе выйти на замену: «Счет – 0:3, погода – минус 7. Унижаться перед страной только»
Милевский – об отказе выйти на замену: «Счет – 0:3, погода – минус 7. Унижаться перед страной только»
Футбол Украинская Премьер-лига
4 июля 13:41
Агент Милевского не смог найти игроку клуб в Украине
Агент Милевского не смог найти игроку клуб в Украине
Футбол Украинская Премьер-лига
23 июня 11:49
Экс-игрок «Динамо»: «Для победы на Евро надо Милевского вторым тренером в сборную»
Экс-игрок «Динамо»: «Для победы на Евро надо Милевского вторым тренером в сборную»
Футбол Сборная Украины
19 июня 19:23
1

Новости: Футбол

Стало известно, сколько «Динамо» требует у «Ромы» за Миколенко
Стало известно, сколько «Динамо» требует у «Ромы» за Миколенко
Украинская Премьер-лига
14:02
Защитник «Динамо»: «Перенести матч за Суперкубок – разумное решение УАФ»
Защитник «Динамо»: «Перенести матч за Суперкубок – разумное решение УАФ»
Украинская Премьер-лига
13:50
Экс-тренер «Динамо»: «Супряга похож на Шевченко в начале карьеры»
Экс-тренер «Динамо»: «Супряга похож на Шевченко в начале карьеры»
Украинская Премьер-лига
13:45
Товарищеский матч. «Серветт» – «Динамо». Видео трансляция
Товарищеский матч. «Серветт» – «Динамо». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
13:32
Футбольный агент: «Милевский – переписан. Все знают, что он 1983-го года»
Футбольный агент: «Милевский – переписан. Все знают, что он 1983-го года»
Украинская Премьер-лига
13:23
Кривцов: «После Евро-2020 есть чувство недосказанности»
Кривцов: «После Евро-2020 есть чувство недосказанности»
Евро-2020
13:00
Луческу: «Остановлюсь, когда у меня больше не будет амбиций, мотивации и энтузиазма»
Луческу: «Остановлюсь, когда у меня больше не будет амбиций, мотивации и энтузиазма»
Украинская Премьер-лига
12:42
Кривцов: «После ничьей с Францией у нас было два провальных матча»
Кривцов: «После ничьей с Францией у нас было два провальных матча»
Сборная Украины
11:50
Хавбек «Ворсклы» попал в сферу интересов бельгийских клубов
Хавбек «Ворсклы» попал в сферу интересов бельгийских клубов
Украинская Премьер-лига
11:20
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
21
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
15
Все новости