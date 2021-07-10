Футбольный агент: «Милевский – переписан. Все знают, что он 1983-го года»
Футбольный агент Деннис Лахтер рассказал, что Артем Милевский на самом деле старше своего официального возраста. Официально Милевский 1985 года рождения, ему – 36 лет.
«Миля – это моя боль. Наверное, он не уехал в Европу из-за социума, не тех друзей выбирал. Там не только был Александр Алиев. Думаю, он себя немножко переоценил. Бог ему дал вагон здоровья, все знают, что Миля – кошеный, на два года мазаный, он 1983 г.р.
С подделкой документов там была очень знаковая история. Он уже был заигран за молодежку Беларуси, потом волшебным образом ему поменяли футбольное гражданство, и он оказался в знаменитой сборной солянке, которую Павел Яковенко и братья Суркисы собирали по всему Союзу.
Я не знаю, кто конкретно его переписал, но все знают, что он 1983 года рождения.
У Милевского было реальное предложение от «Порту», это было после чемпионата мира-2005 U-20 в Голландии. Его хотел «Порту», но тогда уехать было невозможно – с ним продлили контракт, через год он реально заиграл.
Здесь нужно поблагодарить и Милю, и Сашу Алиева, и Юрия Семина, который пришел и получил от Суркиса полный карт-бланш».
Ранее стало известно, что агент Милевского не смог найти Артему клуб в Украине.
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