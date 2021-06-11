Ярмоленко забил 40-й мяч за сборную Украины
«Галатасарай» рассчитывает подписать Ярмоленко
Полузащитник может покинуть «Вест Хэм»
10:27
Фото: whufc.com
«Галатасарай» хочет подписать летом полузащитника «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко.
Представители клуба контактируют с агентами украинца относительно переезда в Турцию, сообщает FutbolArena. «Вест Хэм» не против расстаться с игроком.
Также сообщалось, что Андреем интересуется «Спартак», но в Россию украинца не поедет.
Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитан еще на сезон.
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