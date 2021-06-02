«Вест Хэм» хочет отправить Ярмоленко в Россию
Агент Ярмоленко прокомментировал возможность перехода украинца в российский клуб
Вингер попал в заявку сборной Украины на Евро-2020
15:27
Андрей Ярмоленко / Фото: ФК Вест Хэм
Агент вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий прокомментировал информацию о возможном трансфере украинца в Россию:
Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка.
Отметим, что с «молотобойцами» Ярмоленко гарантировал участие в Лиге Европы в следующем сезоне.
Напомним, что Андрей попал в заявку сборной Украины на Евро-2020.
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