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Агент Ярмоленко прокомментировал возможность перехода украинца в российский клуб

Вингер попал в заявку сборной Украины на Евро-2020
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:27
Агент Ярмоленко прокомментировал возможность перехода украинца в российский клуб
Андрей Ярмоленко / Фото: ФК Вест Хэм

Агент вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий прокомментировал информацию о возможном трансфере украинца в Россию:

Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка.

Отметим, что с «молотобойцами» Ярмоленко гарантировал участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

Напомним, что Андрей попал в заявку сборной Украины на Евро-2020.

Источник: zbirna.com Олег Шумейко-младший
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Андрей Ярмоленко Вест Хэм

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