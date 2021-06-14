Левандовски не смог. Словакия в большинстве обыграла Польшу
Гамшик – о 2:1 с Польшей: «Невероятно! Я не провел ни одного матча за месяц»
Капитан сборной Словакии отметил, что от его команды никто не ждал победы
Марек Гамшик / Фото - UEFA
Капитан сборной Словакии Марек Гамшик поделился эмоциями после победы в стартовом поединке на Евро-2020 против Польши (2:1). Слова опытного хавбека передает пресс-служба UEFA.
Невероятно! Сложно выразить эти чувства словами. Мало кто ожидал, что сегодня мы добьемся победы.
А могло быть и лучше, ведь за месяц я не провел ни одного матча и это ощущалось. Однако мы вышли и выиграли.
Напомним, в данном поединке была показана первая красная карточка на турнире.
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