Гамшик – о 2:1 с Польшей: «Невероятно! Я не провел ни одного матча за месяц»

Капитан сборной Словакии отметил, что от его команды никто не ждал победы

Марек Гамшик / Фото - UEFA Капитан сборной Словакии Марек Гамшик поделился эмоциями после победы в стартовом поединке на Евро-2020 против Польши (2:1). Слова опытного хавбека передает пресс-служба UEFA. Невероятно! Сложно выразить эти чувства словами. Мало кто ожидал, что сегодня мы добьемся победы. А могло быть и лучше, ведь за месяц я не провел ни одного матча и это ощущалось. Однако мы вышли и выиграли. Напомним, в данном поединке была показана первая красная карточка на турнире.

Сергей Стаднюк