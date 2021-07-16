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Гарай завершил карьеру
Футболист выступал за «Реал», сборную Аргентины и «Валенсию»
18:41
Эсекиэль Гарай / фото - Getty Images
Аргентинский защитник Эсекиэль Гарай объявил о завершении карьеры. Футболист известен своими выступлениями за мадридский «Реал», «Валенсию», «Ньюэллс Олд Бойз», «Расинг», «Зенит» и «Бенфику».
«Сегодня я заканчиваю профессиональную карьеру. Должен признать, я бы хотел, чтобы это произошло позднее, но это невозможно.
Последние три года я тихо боролся и пытался найти решение внезапно обнаружившейся проблемы: коксартроз. Это доставляло мне боль, из-за которой я иногда не мог ходить».
July 16, 2021
Отметим, что Коксартроз – тяжелая форма остеоартроза тазобедренного сустава.
В прошлом году в услугах футболистах была заинтересована «Барселона».
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