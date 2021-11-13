Гармаш назвал причину, по которой не остался в турецком чемпионате

Украинец провел за границей полгода

Денис Гармаш / фото - ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал, почему после полугодичной аренды в «Ризеспор» не остался в Турции:

«Не знаю, у них политика такая. Они берут 8 человек в аренду на полгода, и если кто-то понравился – оставляют. Агентские мутки. Там Морозюк был, он на турецком разговаривал, подсказывал. Еще и Борячук поехал с нами, поэтому втроем нормально себя чувствовали».

Киевляне отдали полузащитника в аренду в 2020-м году на полгода, после чего футболист вернулся в состав «Динамо».

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