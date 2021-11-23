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Гасперини: «Аталанта» набрала незаслуженно мало очков в этой Лиге чемпионов»
Тренер надеется на выход из группы
10:28
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил пресс-службе UEFA результаты и игру команды по итогам четырех матчей в Лиге чемпионов.
«У нас очень ровная группа, и результаты показывают это. В последних двух матчах с МЮ мы набрали незаслуженно мало очков, учитывая то, как мы играли, а «Вильярреал», напротив, набрал максимум возможного, из-за чего соперник получил преимущество, которое мы теперь хотим нивелировать».
«Аталанта» сыграет с «Янг Бойз» 23 ноября. Начало матча – в 22:00.
Итальянцы идут третьими в своей группе ЛЧ.
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