Малиновский признан лучшим игроком матча с «Фиорентиной», несмотря на поражение «Аталанты»
Гасперини: «Эмери – замечательный тренер. Победа в Лиге Европы говорит сама за себя»
Тренер «Аталанты» Малиновского высказался о матче ЛЧ с «Вильярреалом»
21:11
Джан Пьеро Гасперини / Фото - Twitter
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу старта команды на групповом этапе Лиги чемпионов матчем с «Вильярреалом», действующим победителем ЛЕ. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Знаем силу «Вильяреала» и знаем, как они могут играть, в особенности дома. Вдобавок, очень важно хорошо начать групповой этап. «Вильярреал» – это прежде всего команда.Напомним, полузащитник Руслан Малиновский был признан лучшим игроком матча с «Фиорентиной», несмотря на поражение «Аталанты».
Благодаря замечательному тренеру Унаи Эмери, они способны играть очень по-разному. Победа в Лиге Европы говорит сама за себя. Нам будет необходимо провести безупречный матч.
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