Гасперини: «Гол «Милана» на 30-й секунде стал для нас ударом»

Джан Пьеро Гасперини / Фото: Twitter

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении от «Милана» (2:3) в матче 7-го тура чемпионата Италии. Слова специалиста приводит Football Italia.

Наша уверенность пошатнулась, но также стоит отметить, что «Милан» находится в прекрасной форме, все делал правильно и сегодня меня реально впечатлил.

Не повезло еще и в том, что мы потеряли Пессину из-за травмы. Хоть мы и по-прежнему создавали моменты, но либо подводила реализация, либо их спасал вратарь».