«Милан» выдал лучший старт сезона в Серии А за последние 18 лет
Гасперини: «Гол «Милана» на 30-й секунде стал для нас ударом»
«Аталанта» проиграла команде Пиоли в родных стенах
09:59
Джан Пьеро Гасперини / Фото: Twitter
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении от «Милана» (2:3) в матче 7-го тура чемпионата Италии. Слова специалиста приводит Football Italia.
«Голы, пропущенные на 30-й секунде и перед самым перерывом, несомненно, стали для нас ударом. Ведь между этими голами у нас были моменты, чтобы сравнять счет.
Наша уверенность пошатнулась, но также стоит отметить, что «Милан» находится в прекрасной форме, все делал правильно и сегодня меня реально впечатлил.
Не повезло еще и в том, что мы потеряли Пессину из-за травмы. Хоть мы и по-прежнему создавали моменты, но либо подводила реализация, либо их спасал вратарь».
Напомним, «Милан» выдал лучший старт в Серии А за последние 18 лет.
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