«Милан» выдал лучший старт сезона в Серии А за последние 18 лет

В последнем матче «россонери» обыграли «Аталанту»

Милан - Аталанта / фото - Getty Images

«Милан» обыграл «Аталанту» (3:2) в матче регулярного чемпионата Италии.

По итогам 7-и туров «Россонери» набрали 19 очков. Это повторение их лучшего старта в Серии А сезона-2003/04. В том году «Милан» стал чемпионом Италии.

В текущем сезоне «россонери» занимают 2-е место таблицы, отставая от «Наполи» на 2 очка.

Напомним, «Интер» и «Милан» впервые в истории сыграют на выезде в одном туре.