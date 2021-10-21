Гасперини – о 2:3 с МЮ: «У тех, кто смог сыграть, все получилось»

Джан Пьеро Гасперини / Фото - CalcioMercato

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:3). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Нам не хватало нескольких игроков, но у тех, кто играл, все получилось. Мы знали, что «Манчестер Юнайтед» силен. Мы учимся на таких матчах, но в какой-то момент мы хотим перестать учиться и добиваться большего.