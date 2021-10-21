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Гасперини – о 2:3 с МЮ: «У тех, кто смог сыграть, все получилось»
Малиновский провел на поле 28 минут
11:00
Джан Пьеро Гасперини / Фото - CalcioMercato
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:3). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
В матчах с такими командами, как МЮ, один момент может решить исход матча. Если бы нам удалось забить третий мяч, а мы были очень близки к этому, думаю, что мы могли победить.
Нам не хватало нескольких игроков, но у тех, кто играл, все получилось. Мы знали, что «Манчестер Юнайтед» силен. Мы учимся на таких матчах, но в какой-то момент мы хотим перестать учиться и добиваться большего.
Напомним, полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский начал эту игру со скамейки запасных и провел 28 минут.
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