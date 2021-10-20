МЮ проигрывал «Аталанте» 0:2, но сумел вырвать победу. Роналду забил решающий мяч

Малиновский вышел на поле во 2-м тайме

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В матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Аталанту».

Итальянцы гораздо активнее начали игру, что воплотилось в два забитых мяча – к середине первого тайма «Аталанта» побеждала на выезде уже 2:0 после мячей Пашалича и Демирала.

МЮ начал приходить в себя во втором тайме. На 53-й минуте один мяч отквитал Рэшфорд, на 75-й минуте Магуайр сравнял счет.

А решающий мяч во встрече забил Роналду – на 81-й.

Руслан Малиновский вышел на поле на 68-й минуте, но набрать очки своей команде не помог.

В турнирной таблице своей группы МЮ набрал 6 очков и возглавил группу, «Аталанта» с 4 очками осталась второй.

Лига чемпионов, 3-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Аталанта» 3:2

Голы: Рэшфорд, 53, Магуайр, 75, Роналду, 81 – Пашалич, 15, Демирал, 29

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред (Матич, 88), Бруну Фернандеш, Мактомини (Погба, 66), Роналду, Рэшфорд (Кавани, 66), Гринвуд (Санчо, 73).

«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино, Демирал (Ловато, 46), Мэле, Фройлер, Пашалич (Малиновский, 68), Копмейнерс (Пеццелла, 80), Иличич (Миранчук, 68), Муриэль (Сапата, 56).

Предупреждения: Ловато (55), Пашалич (57), де Рон (57), Шоу (64), Паломино (80), Матич (90), Кавани (90).