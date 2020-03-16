Азар может пропустить матч против «Аталанты»
Гасперини – о матче с «Реалом»: «Мы хотим побороться, но перед нами серьезный противник»
Матч состоится 16 марта
15 марта 21:10
Фото: UEFA
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«В этом году у нас матчи без зрителей. Жаль, что болельщики «Аталанты» не могут поездить по Европе. В Мадриде был бы настоящий фестиваль.
Удаление в первом матче? Нам нужно думать следующей игре. Концентрация только на ней, потому что в гостях будет еще сложнее. Мы хотим побороться с «Реалом», поэтому думать об этой игре очень важно.
Первый тайм даст понять нам, как сложится баланс матча. Нужно понять, как мы сможем сдержать «Реал» и что сможем предложить. Мы амбициозны, но перед нами серьезный противник.
У нас есть несколько планов, и цель состоит в том, чтобы оставаться в игре как можно дольше. Точно не будем меняться».
Игра состоится 16 марта в 22:00.
Смотреть онлайн матч «Реал» – «Аталанта» можно будет на нашем сайте.