Гасперини – о матче с «Реалом»: «Мы хотим побороться, но перед нами серьезный противник»

Фото: UEFA

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Удаление в первом матче? Нам нужно думать следующей игре. Концентрация только на ней, потому что в гостях будет еще сложнее. Мы хотим побороться с «Реалом», поэтому думать об этой игре очень важно.

Первый тайм даст понять нам, как сложится баланс матча. Нужно понять, как мы сможем сдержать «Реал» и что сможем предложить. Мы амбициозны, но перед нами серьезный противник.

У нас есть несколько планов, и цель состоит в том, чтобы оставаться в игре как можно дольше. Точно не будем меняться».