Гасперини: «Обидный результат для «Салернитаны»

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал Football-Italia сложную победу над «Салернитаной» (1:0) в 4-м туре Серии А.

Не лучшая наша игра? Это футбол, это не всегда легко объясняется. «Салернитана» начала мощно, у них было три поражения и больше адреналина, чем у нас. Но как только они снизили интенсивность, мы взяли игру под контроль.

Обидный результат для «Салернитаны», не будем лгать, но это футбол».