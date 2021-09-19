«Аталанта» с Малиновским вырвала победу у «Салернитаны»
Гасперини: «Обидный результат для «Салернитаны»
Тренер – о победе «Аталанты»
08:54
Фото: CalcioMercato
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал Football-Italia сложную победу над «Салернитаной» (1:0) в 4-м туре Серии А.
«Мы встречались с очень энергичной командой, атмосфера гнала их вперед, поэтому матч сложился для нас тяжело.
Не лучшая наша игра? Это футбол, это не всегда легко объясняется. «Салернитана» начала мощно, у них было три поражения и больше адреналина, чем у нас. Но как только они снизили интенсивность, мы взяли игру под контроль.
Обидный результат для «Салернитаны», не будем лгать, но это футбол».
Руслан Малиновский отыграл лишь чуть больше тайма.
«Аталанта» выиграла второй матч в сезоне.
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