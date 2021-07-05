Гаттузо назвал соцсети эксгибиционизмом

Дженнаро Гаттузо / фото - FC Barcelona Noticias

Бывший тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал о сорвавшемся назначении на пост наставника «Тоттенхэма».

Причиной срыва сделки, как сообщают СМИ, стали скандальные высказывания итальянца, которые болельщики «шпор» истолковывали как расистские или сексистские, и выкладывали их в соцесети с хештэгом #NoToGattuso.

Наставник прокомментировал ситуацию, резко раскритиковав социальные сети. Итальянского специалиста цитирует Football Italia.

Уровень ненависти в соцсетях опасен и сильно недооценивается. Я публичная персона, у меня есть силы реагировать на это, но не все могут вынести это. Это серьезная проблема. Почему никто ничего не делает с этим?

Я не живу в прошлом, у меня есть дочери, которые пользуются социальными сетями, я просто не понимаю этого эксгибиционизма. Зачем мне публиковать фото с морской прогулки с семьей или из ресторана?

Я хочу сказать молодежи, чтобы они жили своей жизнью, а не жизнью других».