Гаттузо назвал соцсети эксгибиционизмом
Бывший тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал о сорвавшемся назначении на пост наставника «Тоттенхэма».
Причиной срыва сделки, как сообщают СМИ, стали скандальные высказывания итальянца, которые болельщики «шпор» истолковывали как расистские или сексистские, и выкладывали их в соцесети с хештэгом #NoToGattuso.
Наставник прокомментировал ситуацию, резко раскритиковав социальные сети. Итальянского специалиста цитирует Football Italia.
«Конечно, я не расист, не сексист, не гомофоб. Мои старые заявления были искажены. Почему бы вам не спросить моих бывших одноклубников и игроков, которых я тренировал, о моих отношениях с ними? Я не могу терять время на глупости, но мой опыт может чему-то научить.
Уровень ненависти в соцсетях опасен и сильно недооценивается. Я публичная персона, у меня есть силы реагировать на это, но не все могут вынести это. Это серьезная проблема. Почему никто ничего не делает с этим?
Я не живу в прошлом, у меня есть дочери, которые пользуются социальными сетями, я просто не понимаю этого эксгибиционизма. Зачем мне публиковать фото с морской прогулки с семьей или из ресторана?
Я хочу сказать молодежи, чтобы они жили своей жизнью, а не жизнью других».
Из-за резкой реакции болельщиков Гаттузо так и не стал тренером «Тоттенхэма» и «шпоры» назначили на этот пост экс-наставника «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.
Этим летом Гаттузо уже находил себе новое место работы, после увольнения из «Наполи». Итальянца назначили руководить «Фиорентиной», но он покинул клуб спустя 21 день посел назначения. Ранее, Рино рассказал, почему он так быстро покинул «фиалок».