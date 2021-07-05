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Гаттузо рассказал, почему пробыл тренером «Фиорентины» только три недели

Наставник даже не успел толком приступить к работе
Футбол Серия А (Италия)
11:33
Гаттузо рассказал, почему пробыл тренером «Фиорентины» только три недели
Дженнаро Гаттузо / фото - Eurosport

Бывший главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо рассказал La Repubblica, почему пробыл на посту наставника «фиалок» только 21 день:

«Я был тренером восемь лет, и мои команды не наняли ни одного игрока Жорже Мендеша. И я их никогда не навязывал. Мендеш — хороший друг, он дает мне советы по поводу моей карьеры, у него большой опыт. Рынок идет в ногу со временем, я тренер и уважаю иерархию».

Наставник отметил, что у него с клубом были серьезные споры из-за покупки игроков, чьим агентом является Жорже Мендеш.

До «Фиорентины» Гаттузо два года проработал наставником «Наполи», сменив на посту главного тренера Карло Анчелотти, у которого были серьезные проблемы с управлением раздевалкой, и большие разногласия с боссом неаполитанцев Аурелио де Лаурентисом.

Рино быстро наладил микроклимат в команде, поднял боевой дух коллектива и даже смог взять Кубок Италии, одолев в финале туринский «Ювентус» в серии пенальти.

Но, так как по результатам кампании 20/21 Гаттузо не смог вывести «Наполи» в Лигу Чемпионов, то руководство приняло решение расстаться с специалистом.

Напомним, «Фиорентина» уже объявила о назначении нового главного тренера.

Павел Харченко
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Теги

Фиорентина Дженнаро Гаттузо Наполи

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