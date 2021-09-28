Гай назвал преимущество «Шахтера» над «Интером»
Бывший полузащитник «Шахтера» Алексей Гай поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Встреча состоится уже сегодня, 28 сентября.
Ситуация в группе для «Шахтера», конечно, усложнилась после поражения «Шерифу». Тираспольцы не были фаворитами этого матча, поэтому теперь горнякам надо наверстать упущенное.
С «Интером» будет очень важный матч, конечно, надо набирать очки. Хотелось бы. Думаю, у горняков есть даже небольшое преимущество над «Интером» в том плане, что тренер Де Дзерби хорошо знаком с итальянским футболом, естественно, знает, как играет миланский клуб и «Шахтер» в этом плане должен быть хорошо подготовлен к матчу.
Думаю, что победа над «Динамо» в Суперкубке и потом над «Вересом» в чемпионате придала горнякам при подготовке к «Интеру» положительных эмоций. На их фоне всегда легче готовиться к следующему сопернику. Думаю, с «Интером» у «Шахтера» все должно получится.
За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Интер». Начало – в 19:45.
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