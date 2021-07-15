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Газзаев назвал причины провала сборной России на Евро-2020
Команда не вышла из группы
Фото: sport-express
Бывший тренер Валерий Газзаев назвал причины провала сборной России на Евро-2020.
Команда не смогла выйти из группы, набрав три очка.
«На крупных турнирах ты представляешь свой народ и пытаешься показать, что твое государство – самое сильное. Неслучайно санкции против России вводятся в том числе на уровне спорта, потому что это вопрос геополитической конкуренции. Вот почему так важно доказывать свою силу на спортивных аренах. К сожалению, сборная России сделать этого на чемпионате Европы не смогла.
Все обратили внимание, с какими эмоциями поют гимн и как себя настраивают итальянцы. И сравните, как это делали российские футболисты. Они что, стеснялись петь свой гимн? Это недопустимо на уровне сборной! Кто-то скажет – мелочь. А вот итальянцы считают иначе. И в том числе поэтому они – чемпионы Европы. Сборная России уступает не только в технике, тактике и индивидуальном мастерстве, но и в психологии и менталитете».
От сборной России отказался Йоахим Лев.
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