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Газзаев назвал причины провала сборной России на Евро-2020

Команда не вышла из группы
Футбол Евро-2020
12:45
Газзаев назвал причины провала сборной России на Евро-2020
Фото: sport-express

Бывший тренер Валерий Газзаев назвал причины провала сборной России на Евро-2020.

Команда не смогла выйти из группы, набрав три очка.

«На крупных турнирах ты представляешь свой народ и пытаешься показать, что твое государство – самое сильное. Неслучайно санкции против России вводятся в том числе на уровне спорта, потому что это вопрос геополитической конкуренции. Вот почему так важно доказывать свою силу на спортивных аренах. К сожалению, сборная России сделать этого на чемпионате Европы не смогла.

Все обратили внимание, с какими эмоциями поют гимн и как себя настраивают итальянцы. И сравните, как это делали российские футболисты. Они что, стеснялись петь свой гимн? Это недопустимо на уровне сборной! Кто-то скажет – мелочь. А вот итальянцы считают иначе. И в том числе поэтому они – чемпионы Европы. Сборная России уступает не только в технике, тактике и индивидуальном мастерстве, но и в психологии и менталитете».

От сборной России отказался Йоахим Лев.

Источник: sport-express.ru Андрей Усмонов
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Валерий Газзаев сборная России (футбол)

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