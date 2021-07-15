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Бывший тренер Валерий Газзаев назвал причины провала сборной России на Евро-2020.

Команда не смогла выйти из группы, набрав три очка.

Все обратили внимание, с какими эмоциями поют гимн и как себя настраивают итальянцы. И сравните, как это делали российские футболисты. Они что, стеснялись петь свой гимн? Это недопустимо на уровне сборной! Кто-то скажет – мелочь. А вот итальянцы считают иначе. И в том числе поэтому они – чемпионы Европы. Сборная России уступает не только в технике, тактике и индивидуальном мастерстве, но и в психологии и менталитете».