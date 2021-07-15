Гендиректор «Зари»: «У нас не только бразильский вектор»

Станислав Оганов / Фото - Футбол 24

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о селекционном векторе клуба.

Переговоры идут не один и не два дня. Они тянулись некоторое время, и в конечном итоге мы все же смогли найти общий язык по тем ребятам, которые сегодня пополнили ряды «Зари». Надеемся, что в будущем они станут ведущими футболистами в нашей команде.

У нас идет совместная работа – и селекционная служба, и главный тренер. Он-то и ставит точку в конечном итоге при выборе того или другого кандидата. У нас вектор не только бразильский, были и другие приобретения – из Европы и африканских стран.

Но если вести речь о бразильцах, то они действительно кудесники мяча. К имевшемуся в нашем составе ранее Жуниньо прибавились еще двое, и думаю, что это будет достаточное количество. Ведь тому же Жуниньо было сложновато адаптироваться. Но мы надеемся, что благодаря ему приехавшие недавно Кристиан и Гильерме быстро смогут быстро пройти адаптацию в нашем футбольном клубе.