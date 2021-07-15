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Гендиректор «Зари»: «У нас не только бразильский вектор»

Оганов раскрыл приоритеты селекционного отдела клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
15:59
Гендиректор «Зари»: «У нас не только бразильский вектор»
Станислав Оганов / Фото - Футбол 24

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о селекционном векторе клуба.

У нас сегодня есть перспективная молодежь, которая прошла трехнедельные сборы вместе с основным составом. Могу сказать, что на молодых ребят мы возлагаем большие надежды. А что касается приглашенных новичков, то я не сказал бы, что переговоры были очень легкими. Так не бывает.

Переговоры идут не один и не два дня. Они тянулись некоторое время, и в конечном итоге мы все же смогли найти общий язык по тем ребятам, которые сегодня пополнили ряды «Зари». Надеемся, что в будущем они станут ведущими футболистами в нашей команде.

У нас идет совместная работа – и селекционная служба, и главный тренер. Он-то и ставит точку в конечном итоге при выборе того или другого кандидата. У нас вектор не только бразильский, были и другие приобретения – из Европы и африканских стран.

Но если вести речь о бразильцах, то они действительно кудесники мяча. К имевшемуся в нашем составе ранее Жуниньо прибавились еще двое, и думаю, что это будет достаточное количество. Ведь тому же Жуниньо было сложновато адаптироваться. Но мы надеемся, что благодаря ему приехавшие недавно Кристиан и Гильерме быстро смогут быстро пройти адаптацию в нашем футбольном клубе.

Оганов также раскрыл дальнейшую судьбу главного тренера Виктора Скрипника.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Теги

Аллахьяр Сайядманеш Станислав Оганов Заря Фенербахче (футбол) Зенит Шахтер Донецк Брюгге

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