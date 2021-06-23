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«Гент» откажет «Милану» в аренде Яремчука
Бельгийцы посчитали предложение от итальянцев смешным
09:31
Фото: KAA Gent
В «Генте» отреагировали на новость об интересе «Милана» к форварду Роману Яремчуку.
Итальянский клуб сделает предложение бельгийцам в аренде игрока на сезон с правом выкупа. Однако, ответ уже известен заранее.
Технический директор бельгийского клуба Мишель Луважи посмеялся над идеей «Милана». Слова функционера приводит Votebal24.
«Это смешно! Мы не участвуем в этом».
За Яремчука хотят получить, минимум, 20 миллионов евро.
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