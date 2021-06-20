По стопам тренера. Яремчук может оказаться в «Милане»

Боссов «россонери» впечатлила игра украинского форварда

Роман Яремчук / Фото - Getty Images

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может перейти в «Милан». Об этом в своем твиттере сообщает журналист Алессандро Якобоне.

По информации источника, «Россонери» предлагают за форварда 15 – 16 млн евро. Итальянский клуб намерен выплачивать средства через кредитные обязательства. Кроме того, возможен и вариант аренды за 3 млн евро с правом выкупа.

Отмечается, что технический директор «Милана» Паоло Мальдини уже ведет переговоры с «Гентом». На потенциальный трансфер мог повлиять главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Экс-форвард выступал за итальянский клуб в 1999 – 2006 и 2008 – 2009 годах.

Напомним, Яремчук забил 10 мячей за «сне-желтых» быстрее всех в истории.