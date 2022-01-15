«Гент» упустил победу над «Кортрейком» в первом матче Безуса в 2022-м году

Украинец появился на поле с замены

Роман Безус / фото - KAA Gent

В матче 21-го тура бельгийского чемпионата «Гент» на своем поле принимал «Кортрейк».

Украинский полузащитник хозяев Роман Безус начал встречу в запасе, но вышел на поле на 79-й минуте, когда его команда вела со счетом 2:1.

Но «Гент» не смог добыть победу, пропустив в компенсированное время.

Украинец же так и не отметился результативными действиями в этой игре. В общей сложности, в сезоне 21/22 на его счету 23 матча, в которых он забил два гола и отдал пять асисстов.

После 21-го тура «Гент» набрал 35 очков, отставая на два пункта от первой четверки. У лидирующего «Сент-Жиллуаза» 47 очков. О главной сенсации европейского футбола мы рассказывали в отдельной статье.