Гиоане стал тренером румынского клуба

Клуб выступает в Третьей лиге

Фото: СК Брашов

Бывший игрок «Динамо» Тибериу Гиоане возглавил румынский клуб.

Он назначен тренером клуба «Брашов», сообщает пресс-служба команды.

«Брашов» выступает в Третьей лиге Румынии. Команда идет второй в своей группе и на данный момент проходит в плей-офф.

Гиоане начал тренерскую деятельность в 2013 году в команде пятого дивизиона Румынии — «Премьер». После этого он стал тренировать «Прешицу» из четвертого дивизиона.