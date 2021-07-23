Вскоре «Динамо» презентует новую форму на грядущий сезон
Гиоане стал тренером румынского клуба
Клуб выступает в Третьей лиге
Фото: СК Брашов
Бывший игрок «Динамо» Тибериу Гиоане возглавил румынский клуб.
Он назначен тренером клуба «Брашов», сообщает пресс-служба команды.
«Брашов» выступает в Третьей лиге Румынии. Команда идет второй в своей группе и на данный момент проходит в плей-офф.
Гиоане начал тренерскую деятельность в 2013 году в команде пятого дивизиона Румынии — «Премьер». После этого он стал тренировать «Прешицу» из четвертого дивизиона.
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