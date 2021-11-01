Гладкий повторил рекорд УПЛ по количеству дублей

Он дважды забил «Металлисту-1925»

Фото: ФК Заря

«Заря» разгромила «Металлист-1925» в матче 13 тура УПЛ.

Один из дублей в матче оформил форвард Александр Гладкий. Он дважды забил харьковчанам.

Для Александра этот дубль является 18-м в УПЛ, повторив рекорд. Столько же у Марко Девича, Сергея Реброва, Андрея Ярмоленко и Евгения Селезнева.

Также Гладкий делал дубль за шесть разных клубов УПЛ – за «Шахтер», ФК «Харьков», «Днепр», «Карпаты», «Зарю» и «Черноморец», сообщает сайт УПЛ.

На его счету уже пять голов в этом сезоне.