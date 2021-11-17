Глава наблюдательного совета «Металлиста 1925»: «Краткосрочная стратегия – войти в топ-5 футбольных клубов Украины»

Фото: Металлист 1925

Председатель наблюдательного совета «Металлиста-1925» Константин Валеулин рассказал пресс-службе клуба о долгосрочных планах команды.

Что касается долгосрочной – мы занимаемся ее созданием, это не вопрос одного дня. Для нас очень важно, чтобы «Металлист 1925» стал полноценной спортивной экосистемой, сочетающей в себе и работу с болельщиками, и работу с детьми, и профессиональную подготовку юношей для основного состава, и содействие развитию любительского футбола в городе. Потому что мы понимаем, что он является фундаментом профессионального спорта.

Поэтому сейчас в определенной степени переосмысливаем цель, миссию и роль клуба. И, не меняя своих традиций, делаем это совместно с нашими болельщиками, которые ценят и уважают «Металлист 1925» за возрождение футбольных традиций в Харькове».