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Глава наблюдательного совета «Металлиста 1925»: «Краткосрочная стратегия – войти в топ-5 футбольных клубов Украины»

Команда лишь в этом сезоне дебютировала в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
17 ноября 21:50
Глава наблюдательного совета «Металлиста 1925»: «Краткосрочная стратегия – войти в топ-5 футбольных клубов Украины»
Фото: Металлист 1925

Председатель наблюдательного совета «Металлиста-1925» Константин Валеулин рассказал пресс-службе клуба о долгосрочных планах команды.

«О целях клуба наиболее ярко говорят его результаты. Два года назад было объявлено о стремлении выйти в высший дивизион украинского футбола. Команде это удалось. Поэтому краткосрочная стратегия – закрепить этот результат, войдя в топ-5 футбольных клубов страны.

Что касается долгосрочной – мы занимаемся ее созданием, это не вопрос одного дня. Для нас очень важно, чтобы «Металлист 1925» стал полноценной спортивной экосистемой, сочетающей в себе и работу с болельщиками, и работу с детьми, и профессиональную подготовку юношей для основного состава, и содействие развитию любительского футбола в городе. Потому что мы понимаем, что он является фундаментом профессионального спорта.

Поэтому сейчас в определенной степени переосмысливаем цель, миссию и роль клуба. И, не меняя своих традиций, делаем это совместно с нашими болельщиками, которые ценят и уважают «Металлист 1925» за возрождение футбольных традиций в Харькове».


В нынешнем сезоне по итогам 14 туров «Металлист 1925» идет 9-м в таблице УПЛ.

Андрей Усмонов
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