Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Англия 1*:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Главные неудачники года. Сразу 4 игрока проиграли в одном сезоне в финале ЛЧ и Евро

Не лучший период для английских игроков
Футбол Евро-2020
14:22
Главные неудачники года. Сразу 4 игрока проиграли в одном сезоне в финале ЛЧ и Евро
фото - Reuters

Подошел к концу чемпионат Европы, где в финальном матче победу одержала сборная Италии.

Для англичан, которые впервые за 55 лет играли в финале крупного турнира, это поражение – огромный удар. Особенно сложно должно быть 4 игрокам, которые полтора месяца назад уступили еще и в финале Лиги Чемпионов.

В заключительном матче главного клубного турнира «Манчестер Сити» уступил лондонскому «Челси». В составе «горожан» было 4 игрока, которые сегодняшней ночью упустили еще один важнейший трофей: Рахим Стерлинг, Джон Стоунз, Кайл Уокер и Фил Фоден.

Таким образом, эти футболисты дважды за год упустили возможность стать чемпионами Европы.

Ранее аналогичным «достижением» отмечались лишь двое: Антуан Гризманн в 2016 (Франция, и «Атлетико»), и Микаэль Баллак в 2008 (Германия и «Челси»). 

Баллак вообще является чуть ли не главным неудачником в истории футбола, ведь у него есть еще один год, который закончился еще более фатально: в финале Лиги Чемпионов 01/02 его «Байер» сражался в финале с «Реалом», где Зинедин Зидан прибил немцев ударом, вошедшим в историю турнира. А в финале ЧМ-2002, его сборную Германии сравнял с землей игрок, который сразу после мундиаля также облачился в «сливочную» футболку – бразилец Роналдо.

Таким образом Баллак успел проиграть в один год ЛЧ и Евро в 2008, а также ЛЧ и ЧМ в 2002.

Но есть на это Евро и главные везунчики. Итальянские игроки «Челси» Жоржиньо и Эмерсон стали чемпионами Европы и на уровне клуба, и на уровне сборной. 

Футболисты сборной Англии не смогли смириться с поражением, и во время церемонии награждения снимали с себя медали прямо перед президентом UEFA. 


Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Италия – Англия сборная Англии (футбол) Манчестер Сити

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Доннарумма: «Мы сотворили что-то экстраординарное»
Доннарумма: «Мы сотворили что-то экстраординарное»
Футбол Евро-2020
14:25
Сначала защитили трофей на поле, а потом в постели. Кьеллини и Бонуччи легли с кубком в кровать
Сначала защитили трофей на поле, а потом в постели. Кьеллини и Бонуччи легли с кубком в кровать
Футбол Евро-2020
13:57
Ширер: «Теперь молодым игрокам, которые не забили пенальти, будет очень тяжело»
Ширер: «Теперь молодым игрокам, которые не забили пенальти, будет очень тяжело»
Футбол Евро-2020
13:36
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Футбол Евро-2020
13:36
Линекер: «Сборная Англии должна найти способ стать более атакующей командой»
Линекер: «Сборная Англии должна найти способ стать более атакующей командой»
Футбол Евро-2020
13:30
Кому Саутгейт доверил решающий пенальти? 19-летний Сака впервые во взрослой карьере бил с точки
Тема дня
Кому Саутгейт доверил решающий пенальти? 19-летний Сака впервые во взрослой карьере бил с точки
Футбол Евро-2020
13:17

Новости: Футбол

Три футболиста сборной Украины попали в символическую сборную худших игроков Евро-2020
Три футболиста сборной Украины попали в символическую сборную худших игроков Евро-2020
Евро-2020
14:34
Доннарумма: «Мы сотворили что-то экстраординарное»
Доннарумма: «Мы сотворили что-то экстраординарное»
Евро-2020
14:25
Главные неудачники года. Сразу 4 игрока проиграли в одном сезоне в финале ЛЧ и Евро
Главные неудачники года. Сразу 4 игрока проиграли в одном сезоне в финале ЛЧ и Евро
Евро-2020
14:22
«Львов» пока не знает, какой стадион будет домашним для клуба в следующем сезоне
«Львов» пока не знает, какой стадион будет домашним для клуба в следующем сезоне
Украинская Премьер-лига
14:19
Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?
Мнение
Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?
Сборная Украины
14:06
Сначала защитили трофей на поле, а потом в постели. Кьеллини и Бонуччи легли с кубком в кровать
Сначала защитили трофей на поле, а потом в постели. Кьеллини и Бонуччи легли с кубком в кровать
Евро-2020
13:57
Директор клуба УПЛ: «Новый логотип у нас уже есть»
Директор клуба УПЛ: «Новый логотип у нас уже есть»
Украинская Премьер-лига
13:55
Ширер: «Теперь молодым игрокам, которые не забили пенальти, будет очень тяжело»
Ширер: «Теперь молодым игрокам, которые не забили пенальти, будет очень тяжело»
Евро-2020
13:36
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Евро-2020
13:36
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
60
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
33
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости