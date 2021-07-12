Главные неудачники года. Сразу 4 игрока проиграли в одном сезоне в финале ЛЧ и Евро

Не лучший период для английских игроков

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Подошел к концу чемпионат Европы, где в финальном матче победу одержала сборная Италии.

Для англичан, которые впервые за 55 лет играли в финале крупного турнира, это поражение – огромный удар. Особенно сложно должно быть 4 игрокам, которые полтора месяца назад уступили еще и в финале Лиги Чемпионов.

В заключительном матче главного клубного турнира «Манчестер Сити» уступил лондонскому «Челси». В составе «горожан» было 4 игрока, которые сегодняшней ночью упустили еще один важнейший трофей: Рахим Стерлинг, Джон Стоунз, Кайл Уокер и Фил Фоден.

Таким образом, эти футболисты дважды за год упустили возможность стать чемпионами Европы.

Ранее аналогичным «достижением» отмечались лишь двое: Антуан Гризманн в 2016 (Франция, и «Атлетико»), и Микаэль Баллак в 2008 (Германия и «Челси»).

Баллак вообще является чуть ли не главным неудачником в истории футбола, ведь у него есть еще один год, который закончился еще более фатально: в финале Лиги Чемпионов 01/02 его «Байер» сражался в финале с «Реалом», где Зинедин Зидан прибил немцев ударом, вошедшим в историю турнира. А в финале ЧМ-2002, его сборную Германии сравнял с землей игрок, который сразу после мундиаля также облачился в «сливочную» футболку – бразилец Роналдо.

Таким образом Баллак успел проиграть в один год ЛЧ и Евро в 2008, а также ЛЧ и ЧМ в 2002.

Но есть на это Евро и главные везунчики. Итальянские игроки «Челси» Жоржиньо и Эмерсон стали чемпионами Европы и на уровне клуба, и на уровне сборной.



Футболисты сборной Англии не смогли смириться с поражением, и во время церемонии награждения снимали с себя медали прямо перед президентом UEFA.