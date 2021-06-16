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Главный фаворит Евро провел первый матч. Франция точно достойна этого статуса?

Команда Дидье Дешама победила Германию лишь благодаря автоголу
Футбол Евро-2020
14:22
Главный фаворит Евро провел первый матч. Франция точно достойна этого статуса? Послесловие
Сборная Франции радуется автоголу в исполнении Матса Хуммельса / Фото - Times of India

Это просто совпадение? Помните, как Франция начала свою победную поступь на чемпионате мира-2018? С победы, благодаря автоголу от соперника.

Тогда сами себе забили австралийцы. Сейчас самоустранилась Германия. Это что-то значит? Время покажет.

Встреча против немцев дала ясно понять – Дидье Дешам не собирается меняться. Тренер не видит смысла рисковать, ведь результат ему приносит осторожный футбол.

Казалось бы, имея в центре поля Погба, а в атаке Гризманна, Бензема и Мбаппе мы должны видеть как создаются момент за моментом. А оказалось, что Франция одна из худших в первом туре Евро по ожидаемым голам xG.

В течение матча она создала моментов лишь на 0,29 гола (даже у Турции больше). Германия, которая, казалось бы, не запомнилась ничем, и то набила 1,26. Но Гнабри, Гюндоган, Мюллер не забили, а Хуммельс – забил. Правда, в свои ворота.

И еще один статистический показатель, который красноречиво описывает игру Франции. Она была самой непрессингующей командой в первом туре. С огромным отрывом.

Немцы в среднем успевали сделать 51,5 передачи, прежде чем сталкивались с оборонительными действиями соперника. Лидер по интенсивности прессинга – Испания. Она давала шведам отдать лишь 5,1 передачи без давления.

Но Франция победила, а Испания – нет. Так что вы понимаете, что можно сделать с этой статистикой.

Видео-обзор матча Франция – Германия:

Лучшим игроком встречи был признан Поль Погба. Он сыграл настолько хорошо, что заслужил похвалу даже от Роя Кина. Специфичную, конечно, но вы, должно быть, понимаете насколько даже это непростая задача:

«Нет сомнений в том, что это талантливый парень. Я все еще хочу от него большего, а особенно – в матчах за «Манчестер Юнайтед».

Очевидно, что разница между тем Погба, что мы видим в сборной Франции, и тем, что играет за «Ман Юнайтед», существует».

Наверное, помимо исключительно футбольного перформанса от Поля (зацените предголевой пас – конфеточка) Кину еще должна была понравиться реакция Погба на укусы и обнимашки со стороны Антони Рюдигера:

Мало того, что Погба не упал и не начал качаться по полю, так еще и после игры максимально адекватно отреагировал на эпизод:

«Мы друзья, там не было ничего особенного. Я не плачу, чтобы выпросить желтую или красную карточку для соперника за такие действия.

Мне кажется, Рюдигер несильно меня укусил. Я почувствовал укус, сообщил об этом судье, решение в любом случае за ним, и он его принял.

Рюдигер не получил карточку, и я думаю, что это хорошо. Не хочу, чтобы его дисквалифицировали за это».

Ну а после этого Погба поблагодарил за свою награду лучшему игроку команду. И подчеркнул – их сборная готова к давлению статуса фаворита:

«Командная игра – это самое важное. Без команды я бы не сыграл так хорошо. Мы все приложили усилия.

Мы знаем, что нам нужно соответствовать статусу чемпионов мира и выходить на поле со скромностью. Когда нужно терпеть, мы делаем это вместе, когда нужно атаковать – тоже».

Как относиться к этому матчу в исполнении Франции? Если бы она всегда играла ультра-ярко, в каждой встрече показывала открытый, атакующий футбол, то сейчас столкнулась бы с критикой. Но взамен французские СМИ настроены максимально положительно:

  • L'Équipe: «Как в 2018»

  • La Provence: «Это многообещающе».

  • Sud Ouest: «Миссия выполнена. Первое место в группе выглядит реальнее, чем когда-либо».

  • Le Parisien: «А в конце все равно побеждает Франция» (отсылка к фразе Гари Линекера о том, что в конце всегда побеждают немцы).

На самом деле, Дидье Дешам после встречи тоже не посыпал голову пеплом. Наоборот, говорил даже о втором голе:

«Мы были не так уж и далеко от второго гола и тогда чувствовали бы себя в безопасности. Но мы не так уж и страдали во втором тайме. Это был хороший по уровню матч.

Мы играли против очень хорошего соперника. Я знал, что мои игроки будут готовы к битве».

Франция, кстати, забила второй и даже третий. Но оба раза голы отменялись из-за офсайдов. Сначала вне закона оказался потрясающий удар Киллиана Мбаппе, а после этого у него забрали еще и ассист на Карима Бензема. Да и топ-момент Адриена Рабьо был из положения вне игры. Кажется, французам есть на что обратить внимание.

А еще был эпизод с пенальти. Точнее, без пенальти.

Также есть вопрос о том как чувствует себя Бенжамен Павар. Мы уже пережили футбольную трагедию с Кристианом Эриксеном. К счастью, лидер сборной Дании в порядке.

Эпизод с французом тоже выглядел страшно.

«Это был адский момент. Я потерял сознание секунд на 15, но затем стало лучше».

Думаю, многие были удивлены от того, что он вернулся на поле и доиграл матч до конца.

Был ли этот поединок увлекательным, зрелищным, стоящим финала? Нет. Стоит ли делать по нему выводы? Нет.

Уго Льорис сказал по факту:

«Главное – три очка. Мы играли как одна команда. Мы страдали, особенно во втором тайме, когда они держали мяч, использовали ширину. Но мы добились своего и должны наслаждаться этим».

Победы – вот что приносит трофеи. Одна у Франции уже есть. Не яркая. Не убедительная. Но есть. В 2018 году, действительно, все ведь начиналось ровно так же. Нашивка на груди у команде Дешама напоминает чем там все закончилось.

Сергей Лукьяненко
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сборная Франции (футбол) сборная Германии (футбол)

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