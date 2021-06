Главный фаворит Евро провел первый матч. Франция точно достойна этого статуса?

Сборная Франции радуется автоголу в исполнении Матса Хуммельса / Фото - Times of India

Это просто совпадение? Помните, как Франция начала свою победную поступь на чемпионате мира-2018? С победы, благодаря автоголу от соперника.

Тогда сами себе забили австралийцы. Сейчас самоустранилась Германия. Это что-то значит? Время покажет.

Встреча против немцев дала ясно понять – Дидье Дешам не собирается меняться. Тренер не видит смысла рисковать, ведь результат ему приносит осторожный футбол.

Казалось бы, имея в центре поля Погба, а в атаке Гризманна, Бензема и Мбаппе мы должны видеть как создаются момент за моментом. А оказалось, что Франция одна из худших в первом туре Евро по ожидаемым голам xG.

В течение матча она создала моментов лишь на 0,29 гола (даже у Турции больше). Германия, которая, казалось бы, не запомнилась ничем, и то набила 1,26. Но Гнабри, Гюндоган, Мюллер не забили, а Хуммельс – забил. Правда, в свои ворота.

И еще один статистический показатель, который красноречиво описывает игру Франции. Она была самой непрессингующей командой в первом туре. С огромным отрывом.

Немцы в среднем успевали сделать 51,5 передачи, прежде чем сталкивались с оборонительными действиями соперника. Лидер по интенсивности прессинга – Испания. Она давала шведам отдать лишь 5,1 передачи без давления.

Но Франция победила, а Испания – нет. Так что вы понимаете, что можно сделать с этой статистикой.

Видео-обзор матча Франция – Германия:

Лучшим игроком встречи был признан Поль Погба. Он сыграл настолько хорошо, что заслужил похвалу даже от Роя Кина. Специфичную, конечно, но вы, должно быть, понимаете насколько даже это непростая задача:

Наверное, помимо исключительно футбольного перформанса от Поля (зацените предголевой пас – конфеточка) Кину еще должна была понравиться реакция Погба на укусы и обнимашки со стороны Антони Рюдигера:

#rudiger



Pogba best watch out that Rudiger dosen't have his Kidney with some farva beans and a nice chianti. pic.twitter.com/DgBSrJQg5M