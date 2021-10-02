Главный тренер «Динамо» U-19: «Бурда уже на подходе в первую команду»

Защитник провел первый официальный матч за 14 месяцев

Игорь Костюк / Фото: Twitter

Наставник «Динамо» U-19 Игорь Костюк высказался о поражении от «Шахтера» и прокомментировал возвращение Никиты Бурды на поле. Его слова приводит пресс-служба «бело-синих».

- В сравнении с матчем против «Баварии» стартовый состав вашей команды сегодня претерпел изменения. Успели ли игроки восстановиться, был ли это оптимальный вариант состава?

- У Бражко и Диалло микроповреждения. Хотели немного приберечь Самбу, но, наблюдая ход игры, во втором тайме пришлось его выпускать. Было видно, что команда и эмоционально, и физически не совсем восстановилась после матча Юношеской лиги UEFA. Мы договаривались с «Шахтером», чтобы перенести эту игру, но для УАФ важнее сборная, поэтому они наш матч не перенесли. Нам не хватило времени, чтобы восстановиться. Но во втором тайме мы перехватили инициативу. Игроков «Шахтера», которые имели на день больше для восстановления, хватали судороги. Мы в этом плане были лучше готовы физически. Нам хватило выносливости, чтобы доминировать, но не реализовали свои моменты.

- Ожидали ли вы такой ловкости от Гончарука в моменте с первым пропущенным мячом?

- Конечно, это быстрый футболист, он уже находится на карандаше у первой команды. Была позиционная ошибка наших центральных защитников, которая привела к голу. В моменте со вторым мячом мы не доиграли. Нельзя позволять сопернику такого, что мы втроем не можем отобрать мяч у одного игрока. «Горняки» были немного посвежее, особенно в начале встречи, поэтому и забили два мяча.

- У «Динамо» были моменты – можно вспомнить штрафной Волошина и шанс Попова…

- Да, Попов добивал в том моменте, но не попал в ворота. Повторюсь, команда недостаточно восстановилась эмоционально. Нам немного не хватило времени, чтобы подготовить ребят в этом плане.

- Выход Бурды изначально планировался на 45 минут или это также следствие ошибок центра обороны в первом тайме?

- Дячук получил травму – у него забито бедро. Бурда восстановился, он уже на подходе в первую команду. Поэтому сегодня дали ему игровое время.



Напомним, в матче молодежных команд «Динамо» и «Шахтера» случился очень курьезный эпизод.