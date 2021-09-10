Главный тренер «Ингульца»: «Мы не стали заключать контракты с игроками, которые были у нас на просмотре»

Во время паузы на матчи сборных команда из Петрово провела спарринг с «Зарей»

Сергей Лавриненко / Фото: Футбол 24 Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о том, чем команда занималась во время паузы на матчи сборных. «Спарринг с «Зарей» (1:3) мы проиграли, но его результат меня абсолютно не беспокоит, я больше смотрел на функциональное состояние. Ребята двигаются, под нагрузкой принимают решение, а пропущенные голы – следствие ошибок игроков, которые были на просмотре, и после этого матча мы не стали заключать с ними соглашение, поскольку они не сильнее, чем те, что есть уже у нас, и вряд ли бы составили стопроцентную конкуренцию. Среди них были, как легионеры, так и представители украинского чемпионата. Называть конкретные фамилии не вижу смысла, поскольку они уже уехали и возможно, в какой-то команде найдут себе применение».

Сегодня «Ингулец» сыграет с «Александрией» в 7-м туре УПЛ. Турнирная таблица УПЛ.