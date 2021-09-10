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Главный тренер «Ингульца»: «Мы не стали заключать контракты с игроками, которые были у нас на просмотре»

Во время паузы на матчи сборных команда из Петрово провела спарринг с «Зарей»
Футбол Украинская Премьер-лига
07:54
Главный тренер «Ингульца»: «Мы не стали заключать контракты с игроками, которые были у нас на просмотре»
Сергей Лавриненко / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о том, чем команда занималась во время паузы на матчи сборных.

«Спарринг с «Зарей» (1:3) мы проиграли, но его результат меня абсолютно не беспокоит, я больше смотрел на функциональное состояние.

Ребята двигаются, под нагрузкой принимают решение, а пропущенные голы – следствие ошибок игроков, которые были на просмотре, и после этого матча мы не стали заключать с ними соглашение, поскольку они не сильнее, чем те, что есть уже у нас, и вряд ли бы составили стопроцентную конкуренцию.

Среди них были, как легионеры, так и представители украинского чемпионата. Называть конкретные фамилии не вижу смысла, поскольку они уже уехали и возможно, в какой-то команде найдут себе применение».


Сегодня «Ингулец» сыграет с «Александрией» в 7-м туре УПЛ.

Турнирная таблица УПЛ.

Источник: FootBoom Петр Приходько
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Сергей Лавриненко Ингулец

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