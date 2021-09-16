Главный тренер «Копенгагена»: «С первого дня Хочолава показывает высокий уровень»

Торуп поделился мнением об экс-защитнике «Шахтера»

Давид Хочолава / Фото: FCK.DK

Главный тренер «Копенгагена» Йесс Торуп поделился мнением о роли Давида Хочолавы в команде. Напомним, что сегодня «Копенгаген» сыграет в Лиге Европы с братиславским «Слованом»



Слова Торупа приводит bold.dk:

Считаю, очевидно, что Хочолава привносит в команду опыт выступлений на крупных турнирах. С первого дня Давид показывает высокий уровень. Немаловажно, что он дает команде вне пределов поля. Он – часть коллектива. Он приносит многое ему извне. Хочолава хорошо ладит с командой. Это здорово для всех нас.

Напомним, что также сегодня «Заря» проведет первый матч в Лиге Конференций.

Онлайн-трансляция матча «Буде-Глимт» – «Заря». Начало – в 22:00.