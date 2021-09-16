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Главный тренер «Копенгагена»: «С первого дня Хочолава показывает высокий уровень»

Торуп поделился мнением об экс-защитнике «Шахтера»
Футбол В Европе
16:01
Главный тренер «Копенгагена»: «С первого дня Хочолава показывает высокий уровень»
Давид Хочолава / Фото: FCK.DK

Главный тренер «Копенгагена» Йесс Торуп поделился мнением о роли Давида Хочолавы в команде. Напомним, что сегодня «Копенгаген» сыграет в Лиге Европы с братиславским «Слованом»

Слова Торупа приводит bold.dk:

Считаю, очевидно, что Хочолава привносит в команду опыт выступлений на крупных турнирах. С первого дня Давид показывает высокий уровень.

Немаловажно, что он дает команде вне пределов поля. Он – часть коллектива. Он приносит многое ему извне. Хочолава хорошо ладит с командой. Это здорово для всех нас.

Напомним, что также сегодня «Заря» проведет первый матч в Лиге Конференций

Онлайн-трансляция матча «Буде-Глимт» – «Заря». Начало – в 22:00.

Олег Шумейко-младший
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Давид Хочолава Копенгаген

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