Главный тренер «Металлиста-1925»: «Колос» нас наказал»

Валерий Кривенцов / Фото: ФК Металлист-1925

Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов высказался о поражении от «Колоса» (0:1) во 2-м туре УПЛ.

Даже перед пропущенным голом у нас был хороший момент, но мы им не распорядились. Нас наказали. Попытались изменить ход поединка – не получилось. Проиграли, но горжусь своей командой. Хочу их поздравить с этой игрой.

Волнения после выхода в УПЛ уже нет. Посмотрели, что можем со всеми играть. Сегодня на фоне команды, которая представляет Украину в еврокубках, мы смотрелись очень и очень хорошо.

Мы будем стараться не отходить от своей игры и с любым соперником играть в свой футбол».