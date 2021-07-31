«Колос» минимально одолел «Металлист-1925»
Главный тренер «Металлиста-1925»: «Колос» нас наказал»
Команда Кривенцова минимально уступила сопернику
Валерий Кривенцов / Фото: ФК Металлист-1925
Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов высказался о поражении от «Колоса» (0:1) во 2-м туре УПЛ.
«Матч получился очень интересным. На мой взгляд, наше преимущество мы не смогли конвертировать в победу. Моменты были, команда на протяжении всей игры смотрелась очень целостно, много комбинировали, вели игру.
Даже перед пропущенным голом у нас был хороший момент, но мы им не распорядились. Нас наказали. Попытались изменить ход поединка – не получилось. Проиграли, но горжусь своей командой. Хочу их поздравить с этой игрой.
Волнения после выхода в УПЛ уже нет. Посмотрели, что можем со всеми играть. Сегодня на фоне команды, которая представляет Украину в еврокубках, мы смотрелись очень и очень хорошо.
Мы будем стараться не отходить от своей игры и с любым соперником играть в свой футбол».
Напомним, решающий гол во встрече забил сын главного тренера «Колоса» – Денис Костышин.
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