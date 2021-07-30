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«Колос» минимально одолел «Металлист-1925»

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Футбол Украинская Премьер-лига
30 июля 22:55
«Колос» минимально одолел «Металлист-1925»
фото - ФК Колос

В матче второго украинской Премьер лиги «Колос» минимально переиграл харьковский «Металлист-1925».

Первый тайм команды начали активно. Сначала Сидоренко и Ткачук не смогли разобраться в ситуации и чуть не подарили «Колосу» гол уже на третьей минуте.

Вскоре уже клубу из Ковалевки пришлось понервничать, ведь на 12-й после стремительной атаки «Металлиста» защитнику Петрову пришлось выносить мяч с самой ленточки.

Хороший момент был у «Колоса» на 30-й минуте, но Гавриш пробил мимо пустых ворот.

Харьковчане много атаковали, зарабатывая большое количество стандартов, но так и не смогли их реализовать в первом тайме, так что на перерыв команды ушли со счетом 0:0.

Во второй половине встречи команды стали играть агрессивнее, раз за разом сбивая игроков друг друга.

На 72-й минуте счет наконец-то открыли. Ильин выкатил точную передачу под удар Костишина и тот точным ударом отправил мяч в ворота «Металлиста-1925».

Уже спустя две минуты «Колос» мог закрывать все вопросы в матче, но Сичинава ударил прямо рядом со штангой

Под занавес встречи Дмитренко имел возможность сравнять счет и спасти матч для своей команды, но пробил выше с пределов штрафной.

«Колос» – «Металлист-1925» 1:0

Голы: Костишин, 72

«Колос»: Волынец, Петров, Ром, Сакив, Гавриш, Милько, Богданов (Задоя, 81), Чурко (Ильин, 71), Костышин (Данфа, 82), Лысенко (Сичинава, 71), Нуриев (Сантос, 64).

«Металлист-1925»: Сидоренко, Шершень, Ткачук, Жичиков, Западня, Крыськив, Габелок, Фабиньо (Ременюк, 78), Савин (Протасов, 60), Голодюк, Батюшин (Дмитренко, 78).

Предупреждения: Костышин (67), Ткачук (69), Сантос (78), Данфа (84).

Павел Харченко
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Металлист 1925 Колос

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