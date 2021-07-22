Главный тренер «Милана»: «В 1998-м году у меня остановилось сердце на поле»

Пиоли высказался о недавней ситуации, которая случилась с Эриксеном

Стефано Пиоли / Фото: Twitter

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о сердечном приступе Кристиана Эриксена, а также вспомнил, как похожая ситуация случилась с ним. Его слова приводит Football Italia.

«Поведение Кьера во время приступа Эриксена? Я и раньше знал, чего стоит Кьер. Это мужчина редкого ума, он умеет сочувствовать. Симон использовал эти качества, чтобы спасти друга. Он действовал ясно и четко даже в такой тяжелой ситуации.

Со мной похожее произошло в 1998-м году. Тогда у меня остановилось сердце после стыка. Я ничего не помню. Набрался смелости, чтобы пересмотреть эти кадры, только несколько месяцев спустя».

Ранее стало известно, что Пиоли намерен переманить форварда сборной Италии в «Милан».