Главный тренер сборной Аргентины: «Я бы не выдержал такой жизни, как у Месси»

Лионель Месси / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о форварде своей команды Лионеле Месси. Его слова приводит ESPN.

Я бы не выдержал такой жизни, как у него, такого давления. Но он умудряется не только справляться со всем этим, но еще и здорово играть».