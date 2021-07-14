Экс-игрок сборной Аргентины: «Месси не будет лучше Марадоны»
Главный тренер сборной Аргентины: «Я бы не выдержал такой жизни, как у Месси»
Скалони заявил, что форвард – очень хороший человек в жизни
20:22
Лионель Месси / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о форварде своей команды Лионеле Месси. Его слова приводит ESPN.
«Я люблю Лео, потому что он лучший игрок в истории, но также за то, какой он в жизни. Как человек он один из лучших. Он многое дал нам за пределами футбольного поля.
Я бы не выдержал такой жизни, как у него, такого давления. Но он умудряется не только справляться со всем этим, но еще и здорово играть».
Ранее сообщалось, что Месси согласовал новый контракт с «Барселоной.
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