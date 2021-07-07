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Главный тренер сборной Дании: «Мы не собираемся отдавать инициативу сборной Англии»

Сегодня команды определят, кто сыграет с Италией в финале Евро-2020
Футбол Евро-2020
12:30
Главный тренер сборной Дании: «Мы не собираемся отдавать инициативу сборной Англии»
Каспер Юльманн / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн высказался о грядущей встрече с Англией в полуфинале Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Мы не собираемся просто так отдавать инициативу и изменять себе. Постараемся играть как можно активнее и показывать интересный футбол.

При этом прекрасно понимаем, что англичане будут делать то же самое. Они подойдут к матчу с таким же настроем. Так что это будет борьба за инициативу, борьба за то, чтобы быть на шаг впереди соперника.

У Англии нет никаких слабых мест. Всё будет решаться в мелочах, мы должны сыграть на своих козырях. Они не пропустили за семь матчей ни одного гола, это очень сильная команда. Слабых мест у нее нет, но мы попробуем найти способ обыграть англичан».


Прогноз на полуфинал Евро-2020 Англия – Дания.

Петр Приходько
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Англия – Дания

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