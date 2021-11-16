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Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии

Главный тренер сборной России: «С Украиной в 1999-м году было больнее, чем сейчас»

Команда Карпина не вышла на ЧМ-2022 напрямую
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10:37
Главный тренер сборной России: «С Украиной в 1999-м году было больнее, чем сейчас»
Валерий Карпин / Фото: МАТЧ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил поражение от Хорватии (0:1) в отборе на ЧМ-2022, которое не позволило команде напрямую выйти на мундиаль, а также ничью с Украиной (1:1) в 1999-м году, которая в отборе на Евро-2000 помешала России выйти из группы.

– У вас не было чувства, что история повторяется? До боли знакомый сценарий, как в 1999 году в матче с Украиной.

– Ну а какая разница, возникла параллель такая или нет? Допустим, возникла. Ну и?

– Когда больнее было?

– Тогда было больнее. С Украиной мы создавали моменты, повели в счете, а потом сами себя убили. Здесь, скорее, несчастный случай. А там реально сами себе забили, играя в хороший футбол.

Во вчерашнем матче не было игры – это расстраивает больше всего. Я бы сказал, что это полнейший шок для меня. Полнейший.


Напомним, Россия оказалась в числе команд, которые попали в стыковые матчи. Таких уже 10.

Источник: Sport24 Петр Приходько
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сборная России (футбол) сборная Хорватии (футбол)

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