Главный тренер сборной России: «С Украиной в 1999-м году было больнее, чем сейчас»

Валерий Карпин / Фото: МАТЧ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил поражение от Хорватии (0:1) в отборе на ЧМ-2022, которое не позволило команде напрямую выйти на мундиаль, а также ничью с Украиной (1:1) в 1999-м году, которая в отборе на Евро-2000 помешала России выйти из группы.

– Ну а какая разница, возникла параллель такая или нет? Допустим, возникла. Ну и?

– Когда больнее было?

– Тогда было больнее. С Украиной мы создавали моменты, повели в счете, а потом сами себя убили. Здесь, скорее, несчастный случай. А там реально сами себе забили, играя в хороший футбол.

Во вчерашнем матче не было игры – это расстраивает больше всего. Я бы сказал, что это полнейший шок для меня. Полнейший.