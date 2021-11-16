Главный тренер сборной России: «С Украиной в 1999-м году было больнее, чем сейчас»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил поражение от Хорватии (0:1) в отборе на ЧМ-2022, которое не позволило команде напрямую выйти на мундиаль, а также ничью с Украиной (1:1) в 1999-м году, которая в отборе на Евро-2000 помешала России выйти из группы.
– У вас не было чувства, что история повторяется? До боли знакомый сценарий, как в 1999 году в матче с Украиной.
– Ну а какая разница, возникла параллель такая или нет? Допустим, возникла. Ну и?
– Когда больнее было?
– Тогда было больнее. С Украиной мы создавали моменты, повели в счете, а потом сами себя убили. Здесь, скорее, несчастный случай. А там реально сами себе забили, играя в хороший футбол.
Во вчерашнем матче не было игры – это расстраивает больше всего. Я бы сказал, что это полнейший шок для меня. Полнейший.
Напомним, Россия оказалась в числе команд, которые попали в стыковые матчи. Таких уже 10.
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