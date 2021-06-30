Главный тренер сборной Швеции: «Это самый горький опыт в моей карьере»

Украина выбила соперника из Евро-2020

Янне Андерссон / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал поражение от Украины (1:2) в матче 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Мы провели вполне хороший матч. Во втором тайме могли решать его судьбу. Но затем игра перешла в дополнительное время, а там мы получили удаление и уже могли только обороняться. Хорошо справлялись, но итог таков, что это, пожалуй, мой самый горький опыт в футболе... Вылететь из турнира, когда оставалось уже всего ничего.

Все огорчены, в раздевалке тихо. Просто тишина. А сказать и нечего, сейчас ничто не поможет. Время вылечит. Но было жестоко по отношению к нам.

Мы должны будем отправиться домой этой ночью. Добираться будем разными путями. Внезапно все закончилось, все прекрасное, что мы строили сообща. Мы были близки к тому, чтобы добиться чего-то большого. Но разъедемся с высоко поднятыми головами, ведь Швеция с 2004 года не выходила из группы».



Напомним, уже известны все пары 1/4 финала Евро-2020.