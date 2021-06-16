Главный тренер Северной Македонии: «У Украины тоже 0 очков, это будет финал»

Команды проведут встречу во 2-м туре Евро-2020

Игор Ангеловски / Фото: Getty Images

Главный тренер Северной Македонии Игор Ангеловски высказался о грядущем матче с Украиной во 2-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«В матче с Украиной мы можем улучшить наши результаты. Мы приехали на Евро, чтобы выйти из группы, это для нас еще актуально. Впереди соперник, у которого 0 очков, поэтому это будет как финал. Не будет трагедией, если проиграем, но нужно сделать все, что в наших силах.

Сборная Украины – качественная команда, они это показали в матче с Нидерландами. В их составе есть отличные футболисты, но у нас тоже есть качества. Мы показали, что можем справиться со всеми».



Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.

Онлайн трансляция матча Украина – Северная Македония.